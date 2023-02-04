Рыбообрабатывающий комбинат №1 Петербурга заявил о банкротстве

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

4 февраля 2023, 18:08

Фото: Canva

Старейший завод города не работает с прошлой осени, руководство подало в суд иск о банкротстве.

Рыбообрабатывающий комбинат №1, находящийся в Санкт-Петербурге, подал в Арбитражный суд иск о банкротстве. Причиной иска стал тот факт, что завод простаивает с октября прошлого года. Об этом стало известно журналистам Северной столицы.

До этого дочерние предприятия комбината получили иски на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей.

У завода было много кредитных обязательства, решить ситуацию с долгами Сбербанку летом прошлого года не удалось. Кредиторы организации — Сбербанк и «ЮниКредит банк» — вступили в дело о банкротстве.

У Рыбообрабатывающего комбината №1 проблемы начались с прошлого года, когда Евросоюз ввёл антироссийские санкции. В тот момент вместо прибыли завод пришёл к дефициту средств. При этом годом ранее, в 2021-м, комбинат был прибыльным и заработал почти 75 миллионов рублей.