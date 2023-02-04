В Санкт-Петербурге фиксируется максимальная с конца декабря заболеваемость COVID-19

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

4 февраля 2023, 17:11

Фото: Canva

В Санкт-Петербурге выявили 915 случаев заражения вирусом COVID-19.

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге было подтверждено 915 случаев заражения вирусом COVID-19. Это является максимальным показателем с 24 декабря, согласно официальным данным Минздрава РФ.

Также за вчерашний день госпитализирован 91 человек, зафиксировано 11 случаев летального исхода, почти 600 пациентов выздоровели.

В общей сложности с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели 1 848 554 человека, вылечились 1 804 899 гражданина. Количество умерших составило 36 963 человека.

По всей России за сутки выявили 9 681 нового заболевшего коронавирусом. Госпитализация понадобилась 1 085 гражданам, 40 человек скончались, 6 334 – выздоровели.