Врач-радиотерапевт Романов: Проведение диспансеризации и скрининга позволяют выявлять рак на ранней стадии заболевания

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4 февраля 2023, 17:06 Источник: RT

В беседе с RT врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной деятельности клиники «Евроонко», к.м.н. Денис Романов рассказал почему онкологические заболевания часто выявляются именно на поздних стадиях.



Он также рассказал о действиях, которые необходимо выполнить, чтобы снизить риск возникновения рака.



По его мнению, в первую очередь необходимо вести здоровый образ жизни, контролировать вес, нагружать организм физическими упражнениями, разумной диетой, отказаться от курения и чрезмерного потребления алкоголя.

Как пояснил к.м.н. Денис Романов, проведение ежегодной диспансеризации и первичного медицинского обследования позволяют выявлять рак лёгкого, молочной железы и предстательной железы уже на ранней стадии.



Как рассказал врач, в некоторых случаях пациенты игнорируют даже явные симптомы, «особенно если опухоль заметна визуально или её можно нащупать (опухоли молочной железы, кожи, яичка, слизистых ротовой полости) или она рано начинает вызывать нарушение функции органа (опухоли гортани, например, или хориоидеи)».

Бывает и так, что врач неверно объясняет текущие жалобы пациента и не назначает необходимое обследование.

Или врач назначает необходимое обследование и оно надлежащее проводится, но результаты проведенного обследования и анализов неверно трактуются диагностами.

К.м.н. Денис Романов считает, что с этим возможно бороться повышая сознательность населения и квалификацию врачей.



