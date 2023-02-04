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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Двое человек скончались на месте пожара в Шлиссельбурге

, 16:47

Двое человек скончались на месте пожара в Шлиссельбурге
Фото: Canva

Жертвами пожара стали 45-летний мужчина и 74-летняя женщина.

На месте пожара в двухэтажном доме в Кировском районе Ленинградской области правоохранители обнаружили два трупа. Об этом сообщает издание Neva.today.

На улице Жука в Шлиссельбурге в одной из квартир загорелся диван. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили два тела без признаков жизни – 45-летнего мужчины и 74-летней женщины.

Сейчас специалисты морга исследуют тела жертв пожара для установления точной причины смерти.

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