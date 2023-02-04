Врач Екатерина Демьяновская: При зимнем переохлаждении необходимо укутать ребёнка в тёплое одеяло и дать тёплое сладкое питьё

Аргументы Недели → Общество 13+

4 февраля 2023, 16:41 Источник: RT

В интервью RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала, как помочь ребёнку после переохлаждения.

Она отметила, что зимой дети сталкиваясь с холодом могут получить холодовые травмы, чаще всего это лёгкие отморожения, которые проявляются бледностью, мраморностью, синюшность кожных покровов, ознобом, «гусиной кожей».

Если не принять никаких мер, гипотермия будет развиваться, поэтому необходимо скорее переместить ребёнка в тёплое помещение, снять влажную одежду и переодеть его в сухие вещи.

«При лёгкой степени переохлаждения — когда сознание не нарушено и нет озноба — достаточно укутать ребёнка в тёплое сухое одеяло и дать тёплое сладкое питьё».

Специалист объяснила, «при отморожении пальцы фиксируются в согнутом положении, снижается болевая и тактильная чувствительность, мягкие ткани затвердевают. Это результат холодовой ишемии — расстройства местного кровообращения, при котором холод вызывает спазм сосудов. У младенцев высока вероятность общего переохлаждения — ребёнок становится вялым, его трудно разбудить, плач тихий, а кожные покровы бледные».

При отморожении конечностей, нужно уметь правильно оказать первую помощь, основная цель — восстановить микроциркуляцию тканей. Это рекомендуется делать с помощью медленного согревания.

«Для этого на поражённую зону накладывают теплоизолирующую повязку на 8—12 часов».



Врач предупредила, что быстрое согревание организма, такое как погружение в воду с температурой выше 37°С, использование антисептика в домашних условиях применять не рекомендуется, так как есть риск образования тромбов; растирать пораженную область на коже также не рекомендуется, это усугубит повреждение.











