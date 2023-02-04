СКА посвятили победу над

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4 февраля 2023, 15:44

Фото: Скриншот YouTube. Роман Ротенберг

Игрок лишился почти всех зубов верхней челюсти.

Главный тренер Петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг во время пресс-конференции заявил, что команда посвятила свою победу над казанским клубом "Ак Барс" получившему серьезные увечья во время матча игроку Валентину Зыкову.

«Сейчас просто хочу пожелать скорейшего выздоровления Валентину Зыкову. Случившееся сплотило нашу команду, за счёт этого сплочения мы вырвали победу. Посвящаем победу Валентину Зыкову», – сказал Ротенберг.

Напомним, что в самом начале матча, проходившего 3 февраля, крайний форвард СКА столкнулся с форвардом "Ак Барса" Алексанром Радуловым. В итоге хоккеист Петербургской команды получил перелом лицевой кости и потерял почти все зубы верхней челюсти.