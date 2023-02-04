В Петербурге создана новая природоохранная зона на 3 тысячи гектаров

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

4 февраля 2023, 15:20

Фото: Canva

Левашовский заказник располагается на территории Курортного и Выборгского районов Северной столицы.

В Санкт-Петербурге создана ещё одна природоохранная зона — Левашовский заказник, который находится на территории двух районов города — Курортного и Выборгского. Это одна из самых больших охраняемых природных зон в Северной столице: её территория охватывает более 2,7 тысяч гектаров.

На территории растут уникальные деревья и кустарники, в Глухом озере обнаружили два вида растений, которые занесены в Красную книгу. В лесах обитает много птиц, которые представлены в петербургской Красной книге. Кроме того, там живут разные животные: лоси, лисы, ласки, норки и другие представители фауны.

В заказнике нельзя охотиться, рыбачить и срывать растения, а также разводить костры и ставить палатки. Основная цель создания заказника — сохранить редкие виды животных и растений и минимизировать негативное воздействие человека на природу.

Общая площадь природоохранных зон в Санкт-Петербурге после создания Левашовского заказника увеличилась до 9,2 тысяч гекторов.

Отметим, что решение о создании Левашовского заказника было принято на совещании губернатора города Александра Беглова с членами правительства Санкт-Петербруга в начале января.