Скончалась 95-летняя известная художница Людмила Никитина

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4 февраля 2023, 14:34

Фото: "Российская академия художеств"

Она ушла из жизни в своей квартире на Новом Арбате в Москве. Трагическую новость сообщили родственники.

Людмила Николаевна Никитина - художник декоративно-прикладного искусства.

Почетный член Российской академии художеств. Член Союза художников России.



Ее работы находятся в собраниях Государственного Русского музея, Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства, в частных коллекциях в России, Франции, Голландии, Японии, США.

Людмила Никитина родилась 21 октября 1927 года в Ленинграде.

Образование: средняя художественная школа при Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина Академии художеств СССР, Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И.Мухиной (специальность «архитектурно-художественная керамика», аспирантура при МВХПУ (бывш. Строгановском) по специальности «живопись».

Основные произведения: серии «Белые ночи» (пастель), «Большие и малые города России» (пастель, акварель, темпера), «Старый Тбилиси» (пастель, акварель, сангина), цикл «Театрально-музыкальные миниатюры» (акварель, гуашь, фломастер), серия абстрактных композиций (смешанная техника).

Участник российских и международных выставок.