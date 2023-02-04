Синоптик Михаил Леус: В Москве ожидается кратковременное похолодание до минус -13°C

Аргументы Недели. Москва → Общество 13+

4 февраля 2023, 14:52 Источник: АГН «Москва»

Кратковременное похолодание ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на прогноз ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Михаил Леус заявил, что в понедельник осадки полностью прекратятся, ночная температура понизится до минусовых отметок -9°C градусов, днем ожидается минус -2°C…-7°C.

Во вторник в Москве ночью около -10°C градусов мороза, по области минус -13°C, на востоке и северо-востоке Центрального округа до минус -18°C, днем термометры покажут до минус -8°C ниже нуля, местами до минус -11°C, в этот день атмосферное давление достигнет значений 764…765 мм ртутного столба.

В среду температура повысится до отметки минус -5°C…0°C, в столице ожидается облачная погода.

Михаил Леус сделал прогноз и на четверг и пятницу: «погода станет пасмурной, местами возможны слабые осадки, гололедица, а показания термометров будут колебаться около нулевой отметки».



