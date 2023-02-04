Некоммерческая организация проведёт в Петербурге Международный форум труда на деньги города

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

4 февраля 2023, 14:14

Фото: Canva

Форум пройдёт в этому году с 15 по 17 марта.

Некоммерческая общественная организация получит субсидию из городского бюджета на проведение VII Санкт-Петербургского Международного форума труда. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Предстоящий форум запланирован на весну этого года, а именно с 15 по 17 марта. Уже заявлена тема, на которой заострят внимание участники форума в 2023-м году: «От рынка труда к рынку занятости: новая реальность».

Организаторами мероприятия выступают правительство Северной столицы, университет СПбГУ, Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ при поддержке Минтруда и соцзащиты России и Федеральной Службы по труду и занятости.

Санкт-Петербургский Международный форум труда проходит ежегодно в течение уже семи лет. Его традиционно организовывают в середине марта, начиная с 2017 года. В прошлый раз основной темой форума было влияние пандемии коронавируса на трудовую деятельность.