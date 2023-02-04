Умер бывший вице-губернатор Воронежской области Аркадий Можаитов

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4 февраля 2023, 14:13

Фото: vk ФК «Факел» Воронеж

Трагическую новость сообщили в пресс-службе клуба «Факел».

В Воронеже на 68-м году ушел из жизни бывший чиновник, экс-президент ФК «Факел» Аркадий Можаитов.

Аркадий Можаитов родился 11 февраля 1955 года. Окончил факультет романо-германской филологии в Воронежском государственном университете.

В 1991 году получил должность директора НПО «Внедрение электронных систем», а затем занимал руководящие должности в АО «Воронежснаб» и «Воронежспеснаб».

В 1998 году возглавлял комитет, а затем управление по внешнеэкономическим связям администрации Воронежской области.

Аркадий Можаитов являлся президентом воронежского «Факела» с 2003 по 2006 год.