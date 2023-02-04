Оперативный штаб: За сутки в РФ с COVID-19 госпитализированы 1085 человек

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4 февраля 2023, 14:21 Источник: АГН «Москва»

В России за истекшие сутки госпитализированы 1085 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 4 февраля на стационарное лечение от COVID-19 за последние сутки поступили 1085 человек, всего было выявлено 9681 новых случаев заражения, 40 человека скончались.

Количество госпитализаций на 4 февраля увеличилось на 1,9% в сравнении с предшествующими сутками.

В Москве по состоянию на 4 февраля зарегистрированы 2337 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.



