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4 февраля 2023, 13:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что русские - "отсталая нация", потому что Россия проводит политику, характерную для европейских стран 19 века...

"Дело в том, что другие страны, в том числе Франция и Германия, отказались от империалистических идей и провели успешное преобразование своей политики. Таких преобразований в России никогда не было, и даже после поражения идеи российского империализма не изменятся. Поэтому Запад должен понять, что существующая в России идеология продержится долго, и страны НАТО должны быть сильны, чтобы Россия осознала, что потенциальное нападение на НАТО приведет ее к гибели", - заявил президент Латвии.

И это говорит президент страны, которая всегда была зависимой, экономически слабой без помощи и поддержки других государств, страна, которая имеет миллионные долги и ничего не производит, но живет одними разговорами, ненавистью и страхом. И это говорит президент страны, который, спустя три года своего правления заявил - "Оказывается многие латвийцы живут бедно". И это говорит руководитель страны, который написал преамбулу к Конституции - "Латвия только для латышей".

Латвийцы никогда не жили так бедно, плохо, как при нынешнем правительстве - никогда! Отсутствие работы, непомерные счета за все, повальный отъезд местного населения в другие страны.

К сожалению, Латвия ничего не создает, а только разрушает то хорошее, что было...

Из речи президента Латвии можно сделать вывод, что дело же не в Украине, а все дело в НАТО... Уже далеко нет секрета, что Россия воюет с НАТО без посторонней помощи... И страны НАТО никак не могут "согнуть" Россию. Вот потому и столько много ненависти у таких маленьких стран, как Латвия. К ненависти еще добавился животный страх - придется отвечать за свои слова! А ответ нужно будет давать самостоятельно и без "друзей"... А Латвия не научилась быть самостоятельной...