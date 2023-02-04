Латвия хочет передать замороженные активы РФ Украине

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

4 февраля 2023, 13:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Правительство Латвии всеми силами хочет найти правовые способы, чтобы передать замороженные активы РФ Украине. Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс.

«Работа по передаче средств Украине будет непростой, так как это вопрос политической воли. Я убежден, что необходим специальный трибунал над Россией. Процесс должен происходить даже если обвиняемые не будут арестованы, потому что такие процессы имеют политический смысл», - заявил президент Латвии.

С мнением г-на Левитса солидарен и президент Польши Анджей Дуда, который заявил, что у России не следует спрашивать разрешения на перевод замороженных средств РФ Украине. Кроме того, г-н Дуда подчеркнул, что ответственность должен нести каждый. Например, Польша пытается добиться компенсации от Германии, которая вторглась и разрушила страну в годы ВОВ.

Интересно, а когда же состоится суд над националистами-нацистами Латвии, которые открыто произносят с трибуны парламента: «Те, кто принимал участие во Второй мировой войне на стороне Красной Армии - военные "преступники"?»

Может стоит продолжить Нюрнбергский процесс, потому как преступления против человечности не имеют срока давности!