В Санкт-Петербурге спрос на экологов вырос более чем на 30%

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

4 февраля 2023, 13:02

Фото: Canva

Больше всего в специалистах экологического профиля нуждаются в госорганизациях.

В Северо-Западном федеральном округе резко вырос спрос на экологов. В том числе, в Петербурге показатель роста составил 37 процентов, сообщает Петроград.ру со ссылкой на данные сервиса по поиску работы hh.ru.

Отмечается, что сегодня в экологах больше всего нуждаются государственные организации. На втором месте находится сфера ЖКХ. Показатель необходимости кадров экологического профиля вырос там на 104 процента. На третьем месте расположились компании, оказывающие услуги бизнесам – рост составил 100 процентов.

Отметим, что спрос на опытных экологов за 2022 год вырос на 167 процентов. Чаще всего работодатели обращают внимание на стаж. Он должен составлять 6 и более лет.