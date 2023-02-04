В России за сутки выявили 9 681 случай заражения COVID-19

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4 февраля 2023, 12:01

тесты на COVID-19, unsplash.com/photos/ruuCTOhkdVc

В России за минувшие сутки зарегистрировали 9 681 случай заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации были госпитализированы 1 085 человек, что больше в сравнении с предшествующими сутками на 1,9%.

В оперштабе отметили, что за вышеуказанный период в стране скончались 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки в России 6 334 человека, что на 0,4% больше в сравнении с показателями пятницы, 3 февраля.