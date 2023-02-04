Скончался Джордж Р. Робертсон, известный по фильму «Полицейская академия»

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4 февраля 2023, 10:55

Кадр из фильма "Полицейская академия"

Голливудский актер и сценарист скончался в Канаде в возрасте 89 лет, сообщает Deadline.

Семья актера утверждает, что он умер 29 января 2023 года в Центре медицинских наук Саннибрук, расположенном в Торонто.

Джордж Росс Робертсон родился 20 апреля 1933 года в канадском городе Брэмптон.

Робертсон начал свою актерскую карьеру в конце 60-х, участвуя в различных театральных постановках. На телевидении и в кино он сыграл более 80 ролей.

В комедии «Полицейская академия» Джордж сыграл шефа полиции Генри Херста.

Робертсон принимал участие в шести картинах, кроме финальной, действие которой происходило в Москве в 1994 году.