Свечник храма в Петербурге убил жену священника из-за страха потерять работу

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

4 февраля 2023, 10:48

Фото: Canva

Мужчина ударил женщину ножом в грудь.

В одном из петербургских подъездов было обнаружено тело 35-летней женщины, она была женой священника храма. В совершении убийства подозревают свечника, который работал вместе с ее мужем, сообщают петербургские СМИ.

Тело женщины нашли в пятницу днём между вторым и третьим этажами жилого дома. Погибшая оказалась женой священника храма Святой Троицы «Кулич и Пасха». В их семье воспитывается двое детей.

Предполагаемого убийцу уже задержали в самом храме. Мужчине 27 лет. Он работал свечником. Мотив преступления также связан с карьерой.

Служитель храма боялся, что супруга местного священника займёт его должность. Ее убийством он планировал решить проблему.

Возбуждено уголовное дело.