Ярослав Нилов: ЛДПР продолжит поддерживать Сергея Фургала

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4 февраля 2023, 10:05

ЛДПР продолжит поддерживать бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого на прошлой неделе суд признал виновным по всем трем эпизодам обвинений в организации заказных убийств. Заместитель главы фракции ЛДПР в Государственной Думе, член высшего совета партии Ярослав Нилов подчеркнул, что не обсуждается вопрос об исключении Сергея Фургала из рядов либерал-демократов.

Напомним, что Сергея Фургала признали виновным 2 февраля, но приговор не вступил в законную силу. В Хабаровском крае, который он возглавлял, решение коллегии присяжных вызвало возмущение. Люди по-прежнему - с 9 июня 2020 года, момента ареста «народного губернатора» - продолжают поддерживать его акциями протеста.



- ЛДПР будет и дальше оказывать поддержку Сергею Ивановичу. Приговор еще не вступил в законную силу. Я полагаю, что адвокаты будут обжаловать. Напомню также, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно говорил про прошение о помиловании, есть законом установленная процедура. Поэтому вопрос об исключении из партии в настоящий момент никем не инициируется и не обсуждается, - приводит ТАСС слова Нилова.