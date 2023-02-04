Сегодня отмечается Всемирный день борьбы против рака

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4 февраля 2023, 09:38 Татьяна САВКИНА

Этот день был учрежден Международным союзом борьбы против рака с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме.

4 февраля 2000 года на Всемирном саммите по борьбе с раком была принята Парижская хартия по борьбе с онкологическими заболеваниями, направленная на содействие научным исследованиям по онкологии, профилактику рака, улучшение обслуживания пациентов.

Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ.

Рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире, и по прогнозам медиков, смертность от рака будет продолжать расти.

По данным онкологов, среди мужчин самыми частыми являются заболевания легких, бронхов и предстательной железы, а среди женщин - рак молочной железы и тела матки. Одинаково частым для всех является рак кожи. В детской онкологии большинство диагнозов связаны со злокачественными заболеваниями крови и лимфатической системы, а так же саркомами.

За последние годы ситуация с лечением рака в России заметно улучшилась, а уровень помощи, оказываемой в федеральных онкологических центрах, сравним с передовыми клиниками мира. В то же время достаточно остро стоит проблема ранней диагностики и помощи больным в регионах.

По данным онкологов, на начальной стадии практически все опухоли поддаются терапии, причем в 99% случаев их можно вылечить хирургическим путем.

Существует два способа раннего выявления рака - раннее диагностирование и скрининг - систематическое проведение диагностики опухоли на ранней стадии. Начиная с 50 лет, каждому человеку не реже одного раза в год нужно обследоваться у онколога.

Медицина не стоит на месте: методы борьбы с онкологическими заболеваниями ежегодно совершенствуются, и, возможно, спустя какое-то время появятся вакцины против всех видов этого заболевания. Но пока врачи советуют не пренебрегать профилактикой, не злоупотреблять вредными привычками и вести здоровый активный образ жизни.