В психбольнице под Иркутском выявили две майнинговые фермы

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3 февраля 2023, 20:36 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Ienta.ru

В пресс-службе региональной прокуратуры Иркутска сообщили, что на территории местной психбольницы были выявлены две незаконные майнинговые фермы. Противоправная деятельность была пресечена после проверки МЧС и правоохранительных органов. Установлено, что на чердаке учреждения работали фермы на 13 единиц оборудования, подключённого к электросетям медучреждения над лечебными корпусами. Этот фактор мог спокойно привести к аварийной ситуации.

Возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности. В прокуратуре внесли представление в связи с ненадлежащим контролем за целевым расходованием средств бюджета. Представители ведомства взяли под контроль проведение проверки полицией по признакам преступления, предусмотренного ст.165 УК («Причинение имущественного ущерба путём злоупотребления доверием»). Также известно, что всё майнинговое оборудование изъяли.