В Петербурге не выявлена ни чума, ни холера – Роспотребнадзор

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3 февраля 2023, 19:46 Елена Соколова

Фото: canva.com

Запрет на массовые мероприятия в городе прошлым летом объясняли тем, что среди горожан распространится коронавирус, чума и холера.

Роспотребнадзор не зафиксировал в Санкт-Петербурге ни одного случая заболевания чумой или холерой в 2021-м и 2022-м годах. Такое заявление сделала главный санврач Северной столицы Наталья Башкетова.

Летом прошлого года в Роспотребнадзоре причиной запрета на публичные мероприятия в Санкт-Петербурге стал риск распространения различных инфекций, в том числе, холеры и чумы. Однако в ответе на запрос депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Александра Шишлова Башкетова отметила, что за два года этими инфекциями никто не заразился.

Отметим, что Шишлов предлагает снять запрет на проведение массовых мероприятий. Он подчеркнул, что запрет отменили в ряде российский регионов, в том числе, в Ленинградской области.

Напомним, с конца января этого года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил запрет на публичные собрания в городе.