В Петербурге умер 27-летний российский рэпер Yung Trappa

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3 февраля 2023, 19:26 Источник: РИА Новости

Рэпер Yung Trappa. Фото: Telegram/t.me/ostorozhno_novosti/

Популярный российский рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев) умер в пятницу в Петербурге. Ему было 27 лет. Сообщение об этом появилось в его группе «ВКонтакте».

Смерть наступила, как говорится в сообщении, от остановки сердца.

По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», тело Ширяева было обнаружено утром 3 февраля в квартире дома на Дровяной улице в Петербурге. В качестве причин смерти, пишет канал, рассматривается передозировка наркотиков.

Yung Trappa, ставший известным после выхода альбома Jessie Pinkman 2, в 2015 году был осужден за хранение и распространение наркотиков. Вскоре после выхода на свободу в 2021 году он вновь оказался в заключении — на этот раз за изнасилование. Проведя в тюрьме 14 месяцев, Ширяев освободился в декабре 2022 года.