Средний чек на покупку квартиры в Петербурге вырос на 16% в прошлом году

Наиболее популярными для покупки стали квартиры-студии.
В прошлом году средний чек на покупку квартиры в новостройках Санкт-Петербурга вырос на 16% за год. Об этом сообщают местные СМИ.
В разделе «комфорт» стоимость жилья выросла на 18% до 7,3 млн рублей в сравнении с 2021 годом. В «бизнес-классе» рост составил 11% (до 14,2 млн рублей), за квартиру «премиум-класса» пришлось платить около 29,9 млн рублей, что больше на 15% от предыдущих цен.
В свою очередь, эксперты подчеркнули, что в Петербурге постепенно уменьшаются площади строящегося жилья. Наибольшее сокращение наблюдается в премиальном сегменте, где квартиры стали меньше на 25 кв. м.
Согласно исследованиям рынка недвижимости, покупатели в прошлом году чаще всего выбирали более компактные квартиры.
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