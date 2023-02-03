Средний чек на покупку квартиры в Петербурге вырос на 16% в прошлом году

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

3 февраля 2023, 18:30 Елена Соколова

Фото: canva.com

Наиболее популярными для покупки стали квартиры-студии.

В прошлом году средний чек на покупку квартиры в новостройках Санкт-Петербурга вырос на 16% за год. Об этом сообщают местные СМИ.

В разделе «комфорт» стоимость жилья выросла на 18% до 7,3 млн рублей в сравнении с 2021 годом. В «бизнес-классе» рост составил 11% (до 14,2 млн рублей), за квартиру «премиум-класса» пришлось платить около 29,9 млн рублей, что больше на 15% от предыдущих цен.

В свою очередь, эксперты подчеркнули, что в Петербурге постепенно уменьшаются площади строящегося жилья. Наибольшее сокращение наблюдается в премиальном сегменте, где квартиры стали меньше на 25 кв. м.

Согласно исследованиям рынка недвижимости, покупатели в прошлом году чаще всего выбирали более компактные квартиры.