Инженеры России представили технологию определения терминалов Starlink

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3 февраля 2023, 18:07 Анна Шершнева, Журналист

Инженерная мысль России придумала, как отслеживать местоположение терминалов Starlink. О технологии сообщила группа российских инженеров, которые под руководством кандидата технических наук Алексея Царькова научились фиксировать спутники, которые обеспечивают сейчас боевикам ВСУ космический интернет. Без этой технологии украинским частям воевать будет крайне неудобно.

Авторы отечественной разработки назвали её мобильным комплексом пеленгации «Борщевик». Он способен обнаружить и определить в секторе 180 градусов расположение терминалов Starlink в радиусе до 10 км. Специалисты отмечают, что запеленговать местоположение абонентского оборудования западных спутников можно с достаточно высокой степенью точности. Время пеленгации на одной точке составляет меньше двух минут, а полное сканирование при учёте передвижения на другую точку займёт не более 15 минут. За один сеанс пеленга можно определить координаты примерно 64-х терминалов Starlink.

Вся работа с полученными данными о местоположении терминалов Starlink ведётся на современном интерфейсе, с него данные по различным каналам связи передаются расчётам артиллерии. В результате позиции противника обрабатывают сразу системами залпового огня, либо высокоточными управляемыми снарядами «Краснополь».

Аналитики и инженеры отмечают, что нет сомнений в эффективности работы «Борщевика». Где будет работать этот мобильный комплекс, там терминалам Starlink места уже не найдётся. А без них, как отмечают военные эксперты, система информационного обеспечения ВСУ рухнет.

Разработали этот полезный комплекс молодые учёные и инженеры Сестрорецкого оружейного завода. В настоящее время технические специалисты в Соединённых Штатах изучают, как русские смогли запеленговать, казалось бы, не пеленгуемые терминалы, разработанные компанией SpaceX Илона Маска.

Напомним, в конце января текущего года глава группы военных советников «Царские волки», бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что российские военные захватили в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink американского бизнесмена Илона Маска, которыми пользовались Вооруженные силы Украины.