Дорожным подрядчикам из Петербурга доплатят около 4 млрд рублей

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

3 февраля 2023, 17:44 Елена Соколова

Фото: canva.com

Специалистам выделят больше денег на строительство пешеходных переходов, шоссе и съездов.

Из–за роста цен на строительные материалы власти Санкт-Петербурга приняли решение дополнительно выплатить своим дорожным подрядчикам почти 4 млрд рублей. Об этом сообщают местные СМИ.

Таким образом, на строительство подземного перехода в районе «Лахта Центра» к выделенным ранее 1,3 млрд рублей добавили 270 млн рублей, на строительство двух съездов к Приморскому шоссе у того же «Лахта Центра» — 1 млрд.

Ещё 1 млрд рублей получит АО «Буер», которое реконструирует Петрозаводское шоссе. Ещё 939 млн рублей выделят на строительство развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.

Дополнительные 550 млн рублей вложат в капремонт Биржевого моста, который до этого планировали отстроить за 2,4 млрд. Полноценное финансирование компании еще не получили из-за медленного оформления соглашений, но им уже выдали аванс.