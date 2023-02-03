Председатель профильной Комиссии ОП РФ Родионова: «Курс о НАТО и СВО на Украине не должен превратиться в политинформацию»

Аргументы Недели → Общество 13+

3 февраля 2023, 17:10 Антон Николаев,

Елена Родионова считает, что введение обновленного курса истории для студентов вузов, в котором будут темы о СВО на Украине, является правильным решением Министерства образования и науки. Такое мнение она высказала изданию «Аргументы недели».

«Очень правильную цель ставит Миннауки к введению обновленного курса истории для студентов: "воспитать гражданина, осознающего сопричастность к истории России". Безусловно сейчас наша страна проводит не просто специальную военную операцию, но инициировала глобальный процесс борьбы с фашизмом и геноцидом. Эти события, несомненно, уже вошли в историю. Но история требует бережного отношения с фактами, с их достоверностью и подачей. Без обучения и подготовки педагогов истории грамотная подача этой важной темы может оказаться под угрозой. Не сомневаюсь в профессионализме экспертов, работающих над курсом, но подчеркиваю важность грамотного своевременного обучения кадров, неформальной работы с родительским сообществом, уважения к проблематике самой молодежи, особенно приграничных регионов. И, конечно, курс не должен превратиться в "политинформацию". Студенты должны увидеть причинно-следственные связи, научиться работать с архивными источниками, самостоятельно проводить фактчекинг и противостоять фактам фальсификации истории. Для этого курс для студентов должен содержать и неформальные подходы, дискуссии, исследования, проектную работу.... Несомненно, важную роль в правильной подаче темы должны сыграть ветераны СВО, научно-педагогическое сообщество и сми».

С 1 сентября всем российским студентам придется изучать обновленный курс истории России. Его концепцию в четверг окончательно утвердило Минобрнауки РФ. Курс охватывает период от Древней Руси до современной России и заканчивается вводом российских войск на территорию Украины. Министерство надеется с его помощью «воспитать гражданина, осознающего сопричастность к истории России, передает «Коммерсантъ».