Генпрокуратура Украины предъявила заочные обвинения российскому военкору Семену Пегову

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3 февраля 2023, 16:30 Источник: ТАСС

Семен Пегов. Фото: Telegram/t.me/s/wargonzo/

Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинения Семену Пегову — военкору, основателю телеграм-канала WarGonzo. Блогера подозревают в оправдании и прославлении действий России в отношении Украины.

Как говорится в заявлении прокуратуры, Пегову сообщено о подозрении в оправдании, признании правомерной и отрицании «вооруженной агрессии» РФ против Украины и «глорификации» (прославлении) действий России.

По мнению следственных органов, Пегов регулярно «создает пропагандистские материалы на военную тематику», распространяет фейки и дезинформцию, незаконно въезжает на «оккупированные» территории ДНР и ЛНР.

«Кроме этого, подозреваемый является куратором нескольких пропагандистских проектов, деятельность которых направлена на свержение конституционного строя в Украине», - говорится в сообщении прокуратуры.

В качестве одного из пунктов обвинения указывается получение Пеговым государственных наград России, в том числе лично от Владимира Путина.

20 декабря президент России вручил государственные награды представителям СМИ и военкорам. Семен Пегов тогда был удостоен ордена Мужества.