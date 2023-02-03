Как живет шпиц Умка, которого Александр Лукашенко берет в командировки и разрешает ему лежать на обеденном столе

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3 февраля 2023, 13:39 Александр Крохмаль, Журналист

Скриншот видео. president.gov.by

Появились подробности жизни питомца Александра Лукашенко – шпица по кличке Умка. Президент Белоруссии, кстати, очень любит животных.

«Я любитель животных, потому что я вырос среди животных. В деревне было много животных. Их надо беречь. Как ты относишься к природе и к животным, так у тебя и жизнь будет складываться», - уверен Александр Лукашенко.

Известно, что пёс Умка, самый медийный пес Белоруссии, часто сопровождает президента на политических встречах и в командировках за рубежом. Сведения о том, кто именно подарил главе государства белого шпица Умку и почему для сопровождения выбрали именно его, не разглашаются.

У Лукашенко дома живут еще и кошки. Их обожает сын президента Николай. Кстати, о питомцах великих людей рассказывает Сергей Нечаев в книге «Всемирная история глазами кошек». Книгу можно заказать онлайн тут, по тел. 8(495) 980 45-60, 8(958) 636-51 80 или по электронному адресу: zakazknig@argumenti.ru.

Но все-таки Умка – самый известный питомец Лукашенко. Хозяйка белорусского питомника Елена Ходунова, занимающаяся разведением шпицев, рассказала, что пёс такой породы и окраса – очень редкое сочетание. Его стоимость может превышать 140 тысяч рублей. Питомец требует особого ухода. Для сохранения его презентабельного вида, требуется тщательно следить за гигиеной и питанием и не допускать просчётов. Ходунова рассказала об активности и любознательности данной породы, а также о склонности манипулировать хозяевами.

Умка первый раз появился на публичном мероприятии 25 апреля 2020 года. Именно тогда он вместе с белорусским лидером прибыл в Гомельскую область на субботник. Позднее пёс был замечен во время интервью с журналисткой Наилей Аскер-заде, в январе 2021 года. Тогда питомец лежал на обеденном столе, а позднее ему даже удалось отпраздновать Крещение: попить немного святой воды и понаблюдать, как его хозяин окунается в купель.

Скриншот видео.

В мае того же года пёс посетил встречу международного уровня с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном, а затем – побывал на российско-белорусских учениях «Запад-2021». В сентябре 2021 года Умка поехал в командировку на саммит ОДКБ и ШОС в Таджикистане вместе со своим хозяином. Он даже сумел попасть в кадр, сфотографировавшись на столе в резиденции президента Рахмона.

А ещё белый шпиц приезжал вместе с Лукашенко на Дальний Восток и посещал дельфинарий. Было это в апреле 2022 года. В октябре же он нанёс визит на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербург. В январе года нынешнего пёс побывал в ОАЭ, отпраздновал победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на Australian Open и в конце концов, оказался в Зимбабве на встрече с местным лидером. Так что, жизнь у Умки действительно очень насыщенная.