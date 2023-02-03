В Москве скончался актер Сергей Корсик

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3 февраля 2023, 13:36

Фото: vk Сергея Корсика

Артист фильмов «Универ» и «Ранетки» умер от пневмонии.

Корсик четыре месяца провел в больнице — он попал в госпиталь с подозрением на двустороннюю пневмонию, тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.

К сожалению, лечение не помогло, актер скончался в реанимации.

Артист эстрады, театра и кино, экс-солист ансамбля песни и пляски им. Александрова умер еще 16 января, однако в СМИ новость попала только сейчас.

Сергей Корсик родился 5 октября 1992 года.

За годы карьеры Корсик снялся в таких проектах, как «Универ», «Ранетки», «Лев Яшин» и других.

Был участником шоу КВН, «Фактор А» и «Фабрика звезд». Также пробовал себя в роли пародиста и телеведущего.