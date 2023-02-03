В Москве скончался актер Сергей Корсик

Артист фильмов «Универ» и «Ранетки» умер от пневмонии.
Корсик четыре месяца провел в больнице — он попал в госпиталь с подозрением на двустороннюю пневмонию, тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.
К сожалению, лечение не помогло, актер скончался в реанимации.
Артист эстрады, театра и кино, экс-солист ансамбля песни и пляски им. Александрова умер еще 16 января, однако в СМИ новость попала только сейчас.
Сергей Корсик родился 5 октября 1992 года.
За годы карьеры Корсик снялся в таких проектах, как «Универ», «Ранетки», «Лев Яшин» и других.
Был участником шоу КВН, «Фактор А» и «Фабрика звезд». Также пробовал себя в роли пародиста и телеведущего.