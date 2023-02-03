Депутат Госдумы Милонов высказался об идее коллеги Хамзаева чипировать депутатов: «Это цифровой фашизм!»

Аргументы Недели → Общество 13+

3 февраля 2023, 13:31 Антон Николаев,

Виталий Милонов считает, что чипировать людей - антигуманно. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«У меня нет опыта работы ветеринаром, поэтому я не привык чипировать людей. Если Хамзаев хочет поставить трекеры, как у заключенных… Большинство мои коллег - сознательные люди, и не будут этого делать! Есть другие способы контроля перемещения людей за границу. У нас же существует погранслужба, которая может осуществлять контроль без каких-либо хайповых нововведений. Хочу напомнить, что чипировать людей - это антихристианская и антиисламская идея. Такие вещи я бы запретил использовать в лексиконе! Это цифровой фашизм!»

Ранее Депутат Султан Хамзаев предложил чипировать российских чиновников, которые любят отдыхать за границей.