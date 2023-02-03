Световой день в Петербурге теперь длится на два часа дольше

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

3 февраля 2023, 13:19 Елена Соколова

Фото: canva.com

В конце декабря он составлял всего шесть часов, а сейчас увеличился до восьми.

Световой день в Санкт-Петербурге постепенно становится всё более длинным. Смеркаться начинает уже после шести часов вечера. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Он провёл сравнение двух дней: 22 декабря, когда световой день был самым коротким в году, и 2 февраля этого года. Если в декабре днём было светло в течение 5 часов и 52-х минут, то сейчас световой день прибавил более двух часов и теперь составляет восемь часов и шесть минут.

«Выходя в одно время с работы, несколько последних дней попадал на половинку освещенного моста, вторая включалась через несколько минут. А вчера даже выйдя позднее увидел, что мост еще был не освещен. Это так прибавился световой день», – отметил Колесов.

Также синоптик добавил, что в Санкт-Петербург постепенно возвращается морозная погода и периодически идёт снег.