Оперативный штаб: За сутки в РФ с COVID-19 госпитализированы 1065 человек человек

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3 февраля 2023, 13:22 Источник: АГН «Москва»

В России за истекшие сутки госпитализированы 1065 человек человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 3 февраля на стационарное лечение от COVID-19 за последние сутки поступили 1065 человек, всего было выявлено 9670 новых случаев заражения, 46 человек скончались.

Количество госпитализаций на 3 февраля за сутки на 0,7% увеличилось в сравнении с предшествующими сутками.

В Москве по состоянию на 3 февраля зарегистрированы 2800 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.



