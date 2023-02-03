Мэр Симферополя напомнил лозунг советских времен

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3 февраля 2023, 12:25 Источник: Аргументы недели-Крым

Михаил Афанасьев призвал горожан не мусорить на улицах, напомнив, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Совершив обход Симферополя и отметив хорошую работу дворников и пообещав, что «мелкие недочеты будут устранены в ближайшее время», Михаил Афанасьев обратился к жителям: «Уважаемые симферопольцы, напоминаю, что сделать город чистым мы сможем только общими усилиями. Поэтому в очередной раз подчеркиваю, что не нужно сорить там, где мы с вами живём!».

Стоит отметить – лозунг «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят» широко продвигался в советские времена России.