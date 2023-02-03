Канализационный коллектор на Петровском поможет на 100% очистить сточные воды

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3 февраля 2023, 12:11 Елена Соколова

Фото: пресс-служба администрации Петербурга (gov.spb.ru)

Завершить строительство коллектора планируют к концу следующего года.

На Петровском острове стартовали работы по строительству коллектора, который обеспечит 100% очистку сточных вод на данной территории, а также улучшит экологическую обстановку в Петроградском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Как отметил губернатор Александр Беглов, благодаря проектам, которые уже реализовали в городе за последние годы, уровень очистки сточных вод достиг 99,7%. Также расширились возможности для комплексного развития территорий, подключения к водоотведению новых жилых кварталов и соцобъектов.

На Петровском острове специалисты планируют построить коллектор общей протяженностью около 1,9 км, в нем будут специальные камеры для принятия стоков.

На сегодняшний день ведутся работы по разработке котлована камеры и креплению шпунтового ограждения. Отмечается, что основную часть сетей проложат преимущественно под проезжей частью, поэтому иногда движение транспорта будет ограничено.