В Сыктывкаре умер депутат Молодежного парламента Коми Сергей Мамонтов

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3 февраля 2023, 12:08

Фото: vk главы республики Коми

2 февраля в 1.50 на 31-м году жизни скончался заместитель председателя Молодёжного Парламента Сергей Мамонтов.

Свои соболезнования семье погибшего принёс глава республики Владимир Уйба.

О смерти сына сообщила в социальных сетях мать Сергея - Людмила Мамонтова. Причину случившегося женщина назвала «трагическим стечением обстоятельств».

Некоторые местные СМИ утверждают, что Сергей упал в подъезде. После этого мужчина впал в кому.

Сергей Мамонтов был помощником председателя Государственного Совета Республики Коми Сергея Усачева, заместителем председателя Молодежного Парламента Республики Коми и заместителем руководителя Молодой Гвардии Коми.

Мамонтов вел несколько каналов в телеграме. Получил памятную медаль за бескорыстный вклад в реализацию всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».