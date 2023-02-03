В Сыктывкаре умер депутат Молодежного парламента Коми Сергей Мамонтов

2 февраля в 1.50 на 31-м году жизни скончался заместитель председателя Молодёжного Парламента Сергей Мамонтов.
Свои соболезнования семье погибшего принёс глава республики Владимир Уйба.
О смерти сына сообщила в социальных сетях мать Сергея - Людмила Мамонтова. Причину случившегося женщина назвала «трагическим стечением обстоятельств».
Некоторые местные СМИ утверждают, что Сергей упал в подъезде. После этого мужчина впал в кому.
Сергей Мамонтов был помощником председателя Государственного Совета Республики Коми Сергея Усачева, заместителем председателя Молодежного Парламента Республики Коми и заместителем руководителя Молодой Гвардии Коми.
Мамонтов вел несколько каналов в телеграме. Получил памятную медаль за бескорыстный вклад в реализацию всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».