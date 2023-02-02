Депутат Гусев: уехавших из России людей надо простить и выделить им до пятнадцати гектаров земли, чтобы они вернулись в страну

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2 февраля 2023, 23:08 Источник: URA.RU

Serguei Fomine / globallookpress.com

Покинувших Россию после объявления частичной мобилизации граждан необходимо вернуть, простив их и бесплатно выделив им по 10-15 гектаров земли для того, чтобы они начали сельскохозяйственный бизнес. Таким предложением во время беседы с изданием URA.RU поделился депутат Государственной думы Российской Федерации, первый заместитель руководителя партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

Согласно словам парламентария, после объявления частичной мобилизации Россию покинуло от 800 тысяч до миллиона человек, которых обязательно нужно вернуть обратно. Для этого политик предлагает консолидированное решение, заключающееся в прощении уехавших и выделении им до 15 гектаров земли для ведения на ней сельскохозяйственных работ.

При этом Гусев добавил, что государство должно за свой счет выделить этим людям аграрную технику и дать гарантированный выкуп сельхозпродукции, которая будет производиться на предоставленных землях.