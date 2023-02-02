В Ленобласти в прошлом году построили больше домов, чем в Петербурге

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

2 февраля 2023, 22:50 Елена Соколова

Фото: canva.com

В области сдали почти четыре миллиона жилых квадратных метров, а в Северной столице — только три с половиной.

В Ленинградской области ввели в эксплуатацию 3,96 миллиона квадратных метров жилых застроек, в Санкт-Петербурге зафиксированы более низкие показатели — всего 3,5 миллиона «квадратов». Данные приводят петербургские СМИ со ссылкой на Управление Федеральной службы госстатистики по Санкт-Петербургу и Ленобласти и экспертов.

Вероятно, причиной такой популярности строительства в Ленобласти стала пандемия и ограниченная возможность выезжать в другие страны. Это подтверждает и статистика: на жильё в частном секторе пришлось около 2,6 миллионов квадратных метров, это более 65% от итоговой цифры отстроенного жилья.

Кроме того, поспособствовала и программа «дачной амнистии». Благодаря ей, на учёт может быть поставлена та недвижимость, регистрацию на которую ранее не получали.

Отмечается, что к 2030 году в Ленобласти появится 25 миллионов квадратных метров жилой площади.