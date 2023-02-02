Трубы, потерянные грузовиком, остановили движение на петербургской улице

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

2 февраля 2023, 22:46 Елена Соколова

Фото: canva.com

Из грузового автомобиля выпали три трубы крупного диаметра.

В четверг, второго февраля, на перекрёстке Кубинской улицы и Ленинского проспекта Санкт-Петербурга произошло ДТП, виновником которого стал грузовик. Из кузова автомобиля выпало три трубы большого диаметра. Это привело к тому, что на некоторых участках движение и вовсе остановилось. Об этом пишут петербургские СМИ.

Из-за выпавших из прицепа труб никто не пострадал.

На перекрёстке транспорт передвигался с трудом, в вот участок Кубинской улицы, ведущий на юг города, был парализован.

На момент аварии в «Яндекс Картах» показывалась информация о пробке длинной около километра.