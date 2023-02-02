Первый случай заболевания корью выявили в Петербурге

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

2 февраля 2023, 22:42 Елена Соколова

Фото: canva.com

Вирус привезли туристы из Душанбе.

Врачи Санкт-Петербурга выявили первый в 2023 году случай заболевания корью у 17-летней девушки, которая заразилась ею в Таджикистане. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что девушка вернулась в город еще 19 января, а через неделю у нее проявились первые симптомы заболевания. Пару дней назад у нее диагностировали корь. Жителей многоэтажного дома, где проживает пациентка, оповестили о том, что им необходимо вакцинироваться.

В свою очередь, Роспотребнадзор оповестил всех пассажиров рейса из России, на котором летела девушка, о необходимости сделать прививку. Среди персонала и пассажиров самолета корью пока никто не заболел.