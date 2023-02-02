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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Первый случай заболевания корью выявили в Петербурге

, 22:42

Первый случай заболевания корью выявили в Петербурге
Фото: canva.com

Вирус привезли туристы из Душанбе.
Врачи Санкт-Петербурга выявили первый в 2023 году случай заболевания корью у 17-летней девушки, которая заразилась ею в Таджикистане. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что девушка вернулась в город еще 19 января, а через неделю у нее проявились первые симптомы заболевания. Пару дней назад у нее диагностировали корь. Жителей многоэтажного дома, где проживает пациентка, оповестили о том, что им необходимо вакцинироваться.
В свою очередь, Роспотребнадзор оповестил всех пассажиров рейса из России, на котором летела девушка, о необходимости сделать прививку. Среди персонала и пассажиров самолета корью пока никто не заболел.

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