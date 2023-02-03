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Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

Экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала признали виновным по трем эпизодам

, 09:23

Экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала признали виновным по трем эпизодам

Спустя четыре часа совещаний присяжные вынесли вердикт по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его признали виновным по всем трем эпизодам: организации двух убийств и одного покушения.

- Виновен, - заявил старшина коллегии.

Присяжные также заявили, что Сергей Фургал не заслуживает снисхождения. Бывшего губернатора признали виновным в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказных убийствах предпринимателей Олега Булатова и Евгения Зори. Также присяжные признали подсудимого Андрея Карепова виновным в подготовке преступлений, а Марата Кадырова и Андрея Палея в их исполнении.

Кроме того, Сергея Фургала признали виновным по делу о незаконном обороте оружия, но срок давности по этому делу истек. Формулировка звучала так: «неустановленное оружие, приобретенное в неустановленном месте, у неустановленных лиц, перевозилось на неустановленном транспорте».

При оглашении вердикта Сергей Фургал заявил, что присяжным должно быть стыдно. «Народный губернатор» не признает своей вины и уверен, что дело имеет политическую подоплеку. И он, и другие подсудимые, аплодировали во время зачитывания коллегией вердикта.

Дело слушал Люберецкий суд Московской области с участием присяжных в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске.

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