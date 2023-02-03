Экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала признали виновным по трем эпизодам

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3 февраля 2023, 09:23

Спустя четыре часа совещаний присяжные вынесли вердикт по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его признали виновным по всем трем эпизодам: организации двух убийств и одного покушения.

- Виновен, - заявил старшина коллегии.



Присяжные также заявили, что Сергей Фургал не заслуживает снисхождения. Бывшего губернатора признали виновным в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказных убийствах предпринимателей Олега Булатова и Евгения Зори. Также присяжные признали подсудимого Андрея Карепова виновным в подготовке преступлений, а Марата Кадырова и Андрея Палея в их исполнении.



Кроме того, Сергея Фургала признали виновным по делу о незаконном обороте оружия, но срок давности по этому делу истек. Формулировка звучала так: «неустановленное оружие, приобретенное в неустановленном месте, у неустановленных лиц, перевозилось на неустановленном транспорте».



При оглашении вердикта Сергей Фургал заявил, что присяжным должно быть стыдно. «Народный губернатор» не признает своей вины и уверен, что дело имеет политическую подоплеку. И он, и другие подсудимые, аплодировали во время зачитывания коллегией вердикта.



Дело слушал Люберецкий суд Московской области с участием присяжных в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске.