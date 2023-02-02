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2 февраля 2023, 22:48 Источник: РИА Новости

Фото: Philipp Schulze/dpa

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в четверг, 2 февраля, в беседе с РИА Новости заявил, что на танках Leopard будут сидеть преемники нацистов.

Парламентарий заявил, что ФРГ «пытается абстрактно говорить о поставках своих танков», однако на Leopard 2 будут сидеть те же нацисты и участвовать в боевых действиях на территории СССР.

«Дети победителей воюют с потомками нацистов», — подчеркнул Цеков.

Ранее сообщалось, что из Франции в Польшу будет направлено 150 военнослужащих для обучения солдат Вооруженных сил Украины.