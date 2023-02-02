Февраль может принести неприятные погодные сюрпризы

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2 февраля 2023, 21:25 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kp.ru

Зима в России в 2022-2023 годах стала по-настоящему холодной и надоедливой. И это не удивительно, ведь она, по сути, началась ещё с середины ноября. Многие люди уже устали и хотят весеннего тепла. Синоптики заявляют, что финальный месяц зимы будет в целом тёплым. Но только мнения расходятся по поводу того, насколько именно.

В Гидрометцентре считают, что февраль окажется лишь слегка теплее климатической нормы. По норме средняя температура в этом месяце -3 или -5 градусов, по ночам может опускаться до -10 и на два градуса ниже. Ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец настаивает на серьёзной аномалии. Он полагает, что февраль в Москве станет на 3 градуса теплее, чем обычно.

Гидрометцентр уже поделился с общественностью своими прогнозами. В пятницу, 3 февраля, синоптики обещают оттепель до +2 градусов, включая мокрый снег с дождём. А вот в выходные, 4 и 5 февраля, ожидается небольшое похолодание. Ночью может доходить до -8, а днём до -1… -6. В начале следующей недели, 6 и 7 февраля, под утро будет подмораживать до -9, днём опять же –

-1… -6.

В Московском метеобюро предупреждают, что резкие перемены погоды ожидаются в конце первой декады февраля. Погоду начнёт определять студеный антициклон. Ночная стужа в столице может дойти до -17 или даже -20 градусов по Цельсию. Днём будет теплее, но это не меняет сути дела. Грядут суровые холода. Впрочем, это будет недолго, и с середины месяца можно будет снова настроиться на весну.