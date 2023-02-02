Латвийцы обеспокоены танками в столице Латвии

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2 февраля 2023, 19:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийцы серьезно обеспокоены танками в центре Риги - что происходит в Латвии?

Действительно, в центре столицы Латвии "расположилась" бронетехника, но латвийцев никто не предупредил о вводе танков в Ригу... Чувства людей можно понять - танки в городе!

Как выяснилось, в Ригу прибыл грузовой корабль США, который доставит военную технику, в том числе самоходные гаубицы "М 109" - в рамках операции "Атлантическая решимость". Именно так объяснили наличие бронетехники в Риге представители Национальных вооруженных сил Латвии.

"США и Латвия имеют сильное военное сотрудничество, включая постоянное присутствие в стране солдат НАТО. Операция "Атлантическая решимость" демонстрирует способность союзников США быстро перебросить оборудование и персонал в Европу для реагирования на любую угрозу. Такая операция дает возможность США и Латвии улучшить сотрудничество при выполнении общих задач", - говорится в сообщении НВС Латвии.

Какой вывод?

Что значит "общие задачи" Латвии и США? Я так понимаю, что у США есть четкая задача - "главенствовать" в мире и подмять под себя Европу, чтобы решить свои экономические проблемы...

Латвия повторяет свои исторические ошибки - латыши свято верили, что с приходом Адольфа Гитлера у них наступит вольница-независимость! Но, как показала история, глава Третьего рейха имел совсем иное мнение по поводу Латвии - служить, прислуживать, обслуживать, как это сложилось исторически - немецкие бароны в Латвии и батраки-латыши.

Чем может маленькая и слабая экономически, физически Латвия заинтересовать США?

Исключительно территорией! Латвия граничит с Россией с одной стороны, а с другой - страны ЕС. Более того, Балтийское море так и манит, манит американцев... Вот потому в Латвии уже солдат НАТО стало больше, чем местных жителей. А что будет с латвийцами? Так правительство Латвии справно выполняет "приказ" США - создает невыносимые экономические условия для местных жителей, что они вынуждены уезжать из страны. Статистика печальная - только за 2022 год Латвию покинуло более 7880 человек, а проживало в стране около 1,3 миллиона человек... Арифметика простая!