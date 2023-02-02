После продолжительной болезни ушел из жизни поэт Алексей Гарипов

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2 февраля 2023, 19:30

Алексей Гарипов. Фото: vk Мэрия Магадана

Многие годы Гарипов отдал редакторской работе в журналах и газетах. Особое место в его жизни занимала поэзия.

Алексей Амирович Гарипов родился в Донецке 13 ноября 1970 года. В Магадане жил с 1984 года, учился в 1-й школе.

Окончил судоводительское отделение Петропавловск-Камчатского мореходного училища. Курсантом ходил в море под парусами на «Седове», успел немного поработать в Магаданрыбпроме.

Получил высшее образование на филологическом факультете Международного педагогического университета.

В 1997–1999 гг. работал редактором-корректором производственно-технического журнала "Колыма". Был редактором иллюстрированного журнала "Спутник авиапассажира", издававшегося в 2005–2008 гг. издательством "Охотник".

С 2002 г. — редактор регионального приложения "Комсомольская правда в Магадане", редактор издательства СВГУ, работал в газете "Вечерний Магадан", в последние годы был редактором издательства "Охотник".

Автор книг стихов "Все из ничего" (2003), "Несвобода небосвода" (2010), "Небо ноября" (2014), "Я ушел" (2016),"Магадан. Уходящее настоящее"(фотоальбом Расула Месягутова)(2019), "Небесное коромысло"(2020).