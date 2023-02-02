Нестор Шуфрич пострадал в Украине за Россию, а в Крыму за Украину

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2 февраля 2023, 19:11 Источник: Аргументы недели-Крым

Имущество соратника Виктора Медведчука по политической партии решено национализировать.

Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Помимо прочих украинцев он указал на ООО «Эстейт Холдинг Груп», которой владеет депутат Верховной Рады Украины и член партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич. Общество зарегистрировано в Москве и владеет на полуострове земельными участками и частными строениями в Симеизе.

Кампанию по изъятию собственности и бизнеса у украинцев власти Крыма объясняют получением ими прибыли, выводе ее на родину и финансирования вооруженных сил.

Напомним – в феврале 2022 года на Шуфрича в эфире украинского ТВ напал другой гость за пророссийскую позицию депутата. Шуфрич был частым гостем программы «60 минут» телеканала «Россия-1».