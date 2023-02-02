В Петербурге открывают новые площадки для раздельного сбора мусора

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

2 февраля 2023, 18:58 Елена Соколова

Фото: canva.com

По состоянию на начало 2023 года в городе установлено около 6,5 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов.

В Санкт-Петербурге до конца февраля будет работать более 7 тысяч площадок, где горожане могут сортировать мусор. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно данным за прошлый год, количество мест, где можно было оставить отходы в разных баках, увеличилось на 50%, по сравнению с 2021 годом. В январе нынешнего года власти Петербурга сообщили, что контейнеры появились на 6500 площадках. В скором времени Невский экологический оператор установит специальные контейнеры в Выборгском районе и увеличит их количество в Приморском районе более, чем на 500.

Как отметил губернатор Александр Беглов, данные меры способствуют развитию качественной системы раздельного накопления отходов.

Отметим, что бытовые отходы из спецконтейнеров вывозят отдельно от смешанного мусора специальными мусоровозами, отправляя его на переработку.