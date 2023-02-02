Песков в связи с приостановкой выдачи биометрических загранпаспортов посоветовал «быть проще» и пользоваться обычными

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2 февраля 2023, 19:23 Источник: ТАСС

Загранпаспорт. Фото: Nikolay Gyngazov/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал приостановку выдачи в России загранпаспортов нового поколения, посоветовав быть проще и пользоваться обычными.

Отвечая в четверг на вопрос журналистов, не связано ли это обстоятельство с готовящимся ограничением выезда россиян за рубеж, пресс-секретарь президента ответил отрицательно и сказал, что проблема — сугубо техническая.

«На остальные же принимают [заявления], на обычные паспорта. Вы сами ответили на свой вопрос. <...> Наверняка какие-то там просто технические проблемы с чипами или еще что-то. Будьте проще, используйте обычные паспорта», - сказал Песков.

О приостановке выдачи загранпаспортов нового образца сроком действия в 10 лет стало известно в четверг — соответствующее сообщение появилось на сайте госуслуг.