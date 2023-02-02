«Фонтанка» увлеклась защитой предателя Невзорова* и опровергла собственные расследования о бизнесе на рекламе в метро

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2 февраля 2023, 18:39

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Петербургский журналист-иноагент Александр Невзоров* в марте 2022 года сбежал из России в Израиль, откуда начал массово распространять фейки о России и ее вооруженных силах. Попутно он занимался восхвалением и популяризацией террористической организации украинских неонацистов «батальон «Азов»**, что в итоге помогло журналисту получить украинский паспорт. Басманный суд Москвы 1 февраля 2023 года осудил Невзорова на 8 лет колонии за фейки о Вооруженных силах России.

После оглашения приговора петербургский бизнесмен Евгений Пригожин призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова наконец-то решить вопрос с доходами Невзорова от рекламы в метрополитене через компании «Метроном» и «Проспект».

«Дорогой Александр Глебович, вам дали 8 лет, но это безболезненно для вас, ведь вы находитесь не в России. Болезненно потерять бизнес. А я буду настаивать перед Бегловым Александром Дмитриевичем, чтобы у вас забрали этот бизнес, а именно рекламную компанию «Метроном» (реклама в метро), которая, как я знаю, всегда приносила вам неплохие доходы. Около 700 миллионов в год», - опубликовала слова Пригожина его пресс-служба.

Информация о методах заработка Александра Невзорова на рекламе в петербургском метро появлялась в СМИ давно и неоднократно. Например, крупное и подробное расследование в 2016 году опубликовал «Коммерсантъ». А в апреле 2022 года доходами Невзорова в связи с его бегством из России заинтересовалась «Экспресс-газета», рассказав о близкой дружбе опального публициста с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Но лишь после слов Пригожина вопросом вдруг заинтересовалась «Фонтанка», попытавшаяся доказать, что связи между журналистом-иноагентом и «Метрономом».

В целом концепцию материала «Фонтанки» можно охарактеризовать следующим образом: «Невзоров с «Метрономом» не связан, но, впрочем, связан. Хотя Невзоров с «Метрономом» и связан, но деньги от компании не получал. Хотя, конечно, мог получать, но хотя бы не 700 миллионов в год».

О статье «Фонтанки» можно судить по одному из первых предложений в материале, где заявляется, что монополия «Метронома» на рекламу в петербургском метро лишь иллюзия.

«Метроном» учрежден еще три губернатора назад, в 2001 году. Его бизнес понятен обывателю лишь в общих чертах — кажущаяся монополия на размещение рекламы на объектах ГУП «Петербургский метрополитен». Это не исчерпывающий, но основной источник заработка «Метронома», причем необходимо отдельно оговориться: финансовые потоки там идут немного сложнее, чем это описано у Евгения Пригожина», - пишет «Фонтанка».

Однако в 2017 году «Фонтанка» сама рассказывала и о монополии «Метронома», и о крайне нестандартных методах заработка, в результате которых получала дополнительные миллиарды из бюджета, и о связях с чиновниками Смольного. Об этом можно подробно почитать в материалах «Суд подтвердил правоту УФАС по рекламе в метро» и ««Метроном» отсчитает рекламу дважды».

В частности, следующая цитата из материала «Фонтанки» 2017 года полностью опровергает все доводы статьи «Фонтанки» 2023 года об отсутствии монополии на рынке. Об отсутствии связей между компаниями, участвующими в освоении бюджетных миллиардов, и, что самое главное, о доходах этих компаний.

«Метроном» является старожилом рекламного рынка Северной столицы. Как ранее сообщала «Фонтанка», в последние десять лет оператор входил наряду с компаниями AFCAP, «Анфас» и «Коммет» в четверку игроков, имеющих доступ к размещению объявлений в петербургской подземке. Причем право на продажу рекламы все они передали компании «Проспект», которая имеет с «Метрономом» общего совладельца – Дмитрия Столова. По данным СПАРК, в 2015 году выручка «Проспекта» превысила 1 млрд рублей, «Метронома» – 300 млн рублей. Как уже писала "Фонтанка", в числе совладельцев «Проспекта» бывший начальник отдела рекламы ГУП «Петербургский метрополитен» Георгий Иванов. Он же является директором «Проспекта». Бизнес-партнером Савви является предприниматель Виктор Дубровский. Его отец Сергей Дубровский был руководителем УВД метрополитена, а потом стал заместителем начальника подземки по развитию договорных отношений. Отметим, что «Метроному» уже принадлежит право размещать рекламу в вагонах метро. Договор продлили на 10 лет в 2016-м «втайне» от других игроков рекламного рынка, сообщал «Деловой Петербург». По мнению участников рекламного рынка, конкурс на право размещать рекламу на станциях был также «заточен» под «Метроном», - писала «Фонтанка» в 2017 году.

Аналогичный акт избирательности случился у «Фонтанки» и при попытке опровергнуть связь Александра Невзорова с «Метрономом» и «Проспектом». В своем новом материале издание иронизирует над связью Невзорова с «Метрономом» через Виталия Гришечкина, в свое время управлявшего и активами семьи Невзорова, и монополизировавшими рекламу в метро структурами.

«Такая конструкция позволяет расследователям «Экспресс-газеты» начать искать связь между двумя этими персонами, и она, разумеется, находится. Разумеется — потому что Гришечкин возглавлял издательство «АСТ», которое, кроме всего прочего, издавало журнал HAUTE ECOLE. Ну и 11 месяцев в 2007–2008 гг. был директором ООО «Невзоров от эколь», которому принадлежали права на журнал», - пишет «Фонтанка».

Хотя именно такая связка позволила самой «Фонтанке» установить связь Александра Невзорова с «Метрономом» в 2015 году, что указано в материале «Кто зарабатывает на метрополитене».

Как хорошо видно, еще недавно редакция «Фонтанки» прекрасно понимала, что известные люди хорошо умеют прятать свои связи и доходы. В том и суть различных «серых» схем, над раскрытием которых работают журналисты-расследователи различных изданий. Если бы все факты лежали на поверхности, то журналистские расследования не требовались бы в принципе. На такую непоследовательность журналистов обратили внимание и читатели «Фонтанки». Им явно не понравилась сама идея каким-либо образом обелять Невзорова.

По какой причине «Фонтанка» вдруг решила радикально поменять свое мнение о роли «Метронома» в монополизации рынка рекламы петербургского метро и связи происходящего с Александром Невзоровым достоверно не известно. Однако в СМИ уже появлялась информация, что некогда независимая «Фонтанка» последние годы может работать в интересах Смольного. Сам факт, что именитое издание вдруг заступилось за сбежавшего из России предателя говорит о том, что слова Евгения Пригожина попали точно в цель и заинтересованным лицам срочно потребовалось их опровергнуть.

* - признан иностранным агентом решением Минюста РФ

** - признан Верховым судом террористической организацией и запрещен в РФ