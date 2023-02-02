Нацблок Латвии «сражается» с русским языком

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2 февраля 2023, 18:19 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Создается такое впечатление, что для ярых националистов Латвии главный приоритет - борьба с русским языком. И как им это удается?

Борьба Нацблока Латвии с русским языком и, конечно, с русскоязычными Латвии достигла болезненного состояния. Я бы даже сказала, что патология обуяла националистов.

Как происходит эта "борьба"?

Буквально на днях, министр сообщения Латвии Янис Витенбергс издал указ - "ликвидировать" русский язык со всех местных веб-сайтов, потому как "недопустимо, что до сих пор происходит общение на языке, чья нация допустила такие невообразимые разрушения".

Позвольте, но когда государственный человек вещает такое с трибуны парламента, то это, на мой взгляд, разжигание межнациональной розни и обыкновенное подстрекательство к уничтожению русских... В первую очередь, конечно, к русскоязычным Латвии. Видимо, забыли господа националисты как они пользовались благами в Советской Латвии - занимали хорошие посты, получали государственные квартиры, дачи, имели возможность бесплатно учиться, получать медицинскую помощь... Удивительно, но поливая грязью прошлое, они не отказываются от того, что имели в СССР. Они просто об этом "забыли". Более того, не хотят учитывать и то, что почти 40% латвийцев - русскоговорящие! Да и русский язык, как средство общения используется не только в России, Беларуси. А то, что русский язык - один из шести языков ООН - вычеркнули из памяти напрочь!

Поразительно, но никто из 100 депутатов парламента не сделал даже замечания такому министру! Я так понимаю, что это норма общения ​ латвийских политиков...

Законодательство Латвии пока не запрещает размещение информации на веб-сайтах на иностранном языке, но это скоро изменится - в ЛР существует общественная националистическая организация, которая подстрекает националистически настроенных латышей к полной ликвидации русских. Они собирают на местном сайте нужное количество подписей, например, запретить частным предпринимателям общаться на русском языке с клиентами... Соберут подписи, напишут "докладную" и в парламент! А там сидит правящий Нацблок, который моментально даст ход этой "бумажке"! И если держать ответ придется, то ярые националисты-подстрекатели скажут: "Мы тут ни каким боком - народ так решил!" Ничего народ Латвии не решает! Ничего! Менталитет латышей - ждать, когда "барон" скажет и прикажет! У русских Латвии иной менталитет - праведное упрямство, ярость благородная, чудовищное терпение!

Когда сносили советские памятники в Латвии, то многие россияне спрашивали: "Почему вы не встали плечом к плечу и не отстояли памятники?" Во-первых, вставали, говорили! Многих тогда арестовали. Например, снос памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков - международный проект - есть договор между Россией и Латвией. ЛР нарушила договор. Русские Латвии ждали помощи от России, молили о помощи... Ничего... Да, были ноты протеста от российского МИД, письма от государственных лиц РФ, но не было никаких действий. Я понимаю, что России не до того летом 2022 года было, но русские Латвии верили до последнего, что Россия поможет, ждали "сигнала", чтобы всем встать плечом к плечу за память тех, кто отдал жизнь за Победу. Почему ждали? Да потому, что до сих пор в их головах звучит обращение президента РФ Владимира Путина - "Мы не оставим наших соотечественников за рубежом!"

Совсем недавно я разговаривала с одним (ой) ответственным товарищем из МИД РФ - речь зашла о нынешнем положении граждан России с видом на жительство в Латвии... Положение этих людей незавидное - законы, которые принимают националисты Латвии просто вынуждают уехать многих из страны... Если честно, то я поражена была ответом государственного человека - "Мыслят, как в 90-е. Им нужно выучить латышский, чтобы закрепиться в Латвии. Нужно было раньше уезжать - пик отъезда пришелся на 2008 год..."

Иными словами, дело рук утопающих... Во-первых, пик отъезда из Латвии пришелся на 2006-2007 гг. Во-вторых, следует знать, что в те годы происходило в Латвии - страна прекрасно сотрудничала с Россией, учебные заведения функционировали на русском языке, никто в спину не кричал, что ты "русская свинья", с трибуны Сейма не призывал к уничтожению русскоязычных, информация была доступна на русском и т.д. Позволю напомнить, что в те "пиковые" года (начиная с 2003 и до 2011) президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга наведывалась в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Владимировичем, да и самые теплые отношения Латвия-Россия пришлись на эти годы - также г-жа Фрейберга возложила цветы в Москве у Вечного Огня... А далее, следующий президент Латвии Валдис Затлерс с удовольствием встречался в Москве с Дмитрием Медведевым, да и нанес визит в Санкт-Петербург... Было спокойно - туризм между Россией-Латвией развивался прекрасно, да и памятники никто не сносил. Можно сказать, так надо было думать, предполагать... О чем думать? Что в 2022 году русских в Латвии начнут "уничтожать"? Так не все же обладают даром прозорливости или же "секретной" информацией, да и не служат все русскоязычные латвийцы политологами, дипломатами... Зачем русскоязычным латвийцам или гражданам РФ с ВНЖ в Латвии в те годы нужно было уезжать? Большинство из них родились в Латвийской ССР, учились, крестились, работали, женились, рожали детей... Потом приняли гражданство РФ и получили ВНЖ без проблем! Стоит учесть, что большая часть жизни граждан РФ с ВНЖ в Латвии прошла в Прибалтике - есть смешанные браки, родственники, обустроенный быт, могилы близких... Да и потом в те теплые года Латвия с Россией "не воевала"...

Сегодня ситуация изменилась... Дело не в том даже, чтобы сдать экзамен по латышскому языку, дабы продлить ВНЖ в Латвии... Есть много нюансов, например, анкета, где гражданин РФ с ВНЖ в Латвии должен "донести" на своих родственников, друзей, объяснить, а почему он голосовал в Посольстве РФ в Латвии? Такие законы принимаются с умыслом - выдворить из страны, как можно больше русских! А русские Латвии верят России...

Для чего эта статья? Видимо для того, чтобы вспомнили о русскоязычных Латвии, о гражданах РФ с ВНЖ в Латвии... Вспомнили тут...в России... Много русскоязычных Латвии, зная, что я работаю в российском СМИ, попросили озвучить это... Попросили осторожно, зная, как отнесутся к этому националисты. Я озвучила, потому что приняла на веки вечные сторону России - Родины моего папы-ветерана ВОВ, близких и родных людей...

Пока я писала статью, то получила информацию из Латвии - националисты поднимаю тему - зачем в стране русский театр? Мол, нет же в Латвии немецкого или французского - зачем нам русский?

Националисты Латвии стараются успеть уничтожить все, что связано с Россией... Ненависть и страх ими движет. Ненависть, что не согнуть Россию, не подмять... А страх, что Россия потребует держать ответ за все то, что творят националисты-нацисты Латвии сейчас... А ответ держать придется!